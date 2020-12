AVVERTIMENTO! Inizia il “Dark Winter”! La fase successiva è la “pandemia digitale” l’inizio delle Cyber ??Wars

Leggi su databaseitalia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Milioni di persone in tutto il mondo hanno avuto un piccolo assaggio di ciò che può accadere quando la tecnologia fallisce lunedì di questa settimana, quando la maggior parte della rete Google si è interrotta e le persone non hanno potuto accedere ai propri account di posta elettronica Gmail, video di YouTube e molti altri servizi Google.Per coloro che si affidano a Google per i dispositivi domestici, è stato un campanello d’allarme che fa riflettere. Ecco l’annuncio ufficiale di Google su cosa è andato storto: Google Cloud Platform e Google Workspace hanno subito un’interruzione globale che ha interessato tutti i servizi che richiedono l’autenticazione dell’account Google per una durata di 50 minuti. La causa principale era un problema nel nostro sistema di gestionequote automatizzato che riduceva la capacità del sistema di gestione ...