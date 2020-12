Ubriaco alla guida sbanda e quando lo fermano non si regge in piedi: patente ritirata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ stato fermato con un tasso alcolemico superiore a 3 g/l e per questo la Polstrada gli ha ritirato la patente. E’ successo nella serata di ieri durante un controllo sulla S.P Via Tavolato. In questi giorni di dicembre gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina, unitamente ai colleghi dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia, hanno aderito all’iniziativa denominata “Alcohol&Drugs”, coordinata da ROADPOL (la rete europea di polizia stradale) che prevede l’effettuazione, da parte delle polizie stradali europee, di controlli su alcool e droga in strada, in qualsiasi momento del giorno e della notte, al fine di porre in essere una campagna di prevenzione e repressione finalizzata ad accrescere la consapevolezza dei pericoli legati all’assunzione di alcol e/o di droghe prima di mettersi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ stato fermato con un tasso alcolemico superiore a 3 g/l e per questo la Polstrada gli ha ritirato la. E’ successo nella serata di ieri durante un controllo sulla S.P Via Tavolato. In questi giorni di dicembre gli agenti della Polizia di Stato appartenentiSezione Polizia Stradale di Latina, unitamente ai colleghi dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia, hanno aderito all’iniziativa denominata “Alcohol&Drugs”, coordinata da ROADPOL (la rete europea di polizia stradale) che prevede l’effettuazione, da parte delle polizie stradali europee, di controlli su alcool e droga in strada, in qualsiasi momento del giorno e della notte, al fine di porre in essere una campagna di prevenzione e repressione finalizzata ad accrescere la consapevolezza dei pericoli legati all’assunzione di alcol e/o di droghe prima di mettersi ...

Profilo3Marco : RT @CorriereCitta: Ubriaco alla guida sbanda e quando lo fermano non si regge in piedi: patente ritirata - CorriereCitta : Ubriaco alla guida sbanda e quando lo fermano non si regge in piedi: patente ritirata - News24Italy : #Si mette alla guida ubriaco e finisce fuori strada: 28enne denunciato - Paul_KeyTheory : @gianni070707 @Theskeptical_ @myrtamerlino E da dell'ubriaco al suo interlocutore, palesando una pochezza di pensie… - GULPHEENO : Qui per dire che off sarebbe il tizio ubriaco amico dello sposo e gun il poveraccio che se lo dovrà trascinare a ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco alla Si mette alla guida ubriaco e finisce fuori strada: 28enne denunciato PadovaOggi Napoli, 21 arresti nel gruppo criminale guidato da Bruno Mascitelli, 'o Canotto

Sono 21 le persone arrestate all'alba di oggi dai carabinieri di Castello di Cisterna: sotto tutte accusate di vari reati e considerate vicine al gruppo camorristico guidato da Bruno Mascitelli, dett ...

Ubriaco al volante: patente ritirata e auto sequestrata a un 51enne di Sinnai

SINNAI. Un cinquantaduenne incensurato, disoccupato, nato a Cagliari e residente a Sinnai, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Sinnai per guida in stato di ebbrezza alc ...

Sono 21 le persone arrestate all'alba di oggi dai carabinieri di Castello di Cisterna: sotto tutte accusate di vari reati e considerate vicine al gruppo camorristico guidato da Bruno Mascitelli, dett ...SINNAI. Un cinquantaduenne incensurato, disoccupato, nato a Cagliari e residente a Sinnai, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Sinnai per guida in stato di ebbrezza alc ...