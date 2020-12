Tassa sulla ricchezza e abolizione Imu, non passa l’emendamento. Gli autori (Leu, Pd, M5S): “lo ripresenteremo in Aula e al Senato” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Patrimoniale, non finisce qui. l’emendamento presentato da un gruppo di parlamentari di Leu, Pd e Movimento 5 Stelle che prevede da un lato l’abolizione dell’Imu sulla seconda casa e dei bolli su conti e depositi titolo, e dall’altro l’introduzione di una Tassa progressiva sulle ricchezze, a partire dai 500mila euro, ha ricevuto il parere negativo di governo e relatori in Commissione bilancio della Camera. Ma gli estensori non si arrendono. “Prendiamo atto della scelta dei membri della commissione bilancio di Montecitorio di ritirare il nostro emendamento anche per non precludere ulteriori passaggi d’Aula. Ovviamente ripresenteremo l’emendamento in Aula e poi al Senato”, hanno affermato Nicola Fratoianni di Leu e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Patrimoniale, non finisce qui.presentato da un gruppo di parlamentari di Leu, Pd e Movimento 5 Stelle che prevede da un lato l’dell’Imuseconda casa e dei bolli su conti e depositi titolo, e dall’altro l’introduzione di unaprogressiva sulle ricchezze, a partire dai 500mila euro, ha ricevuto il parere negativo di governo e relatori in Commissione bilancio della Camera. Ma gli estensori non si arrendono. “Prendiamo atto della scelta dei membri della commissione bilancio di Montecitorio di ritirare il nostro emendamento anche per non precludere ulterioriggi d’. Ovviamenteine poi al”, hanno affermato Nicola Fratoianni di Leu e ...

serviperquesto : #Patrimoniale, ritirati in commissione gli emendamenti sulla tassa più odiata, erano stati proposti qualche giorno… - Happycharly1 : RT @piueuofficial: Tajani si oppone alla tassa sulla plastica per finanziare il bilancio europeo come risorsa propria. Chiede invece che si… - piueuofficial : Tajani si oppone alla tassa sulla plastica per finanziare il bilancio europeo come risorsa propria. Chiede invece c… - Omantini : @AndreaOrlandosp @Avvenire_Nei La tassa sulla plastica che si possa togliere le tasse a chi consuma plastica green come ho detto sopra.. - kiki_viola8 : RT @Ecodallecitta: Tassa sulla plastica: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la norma per l'introduzione della plastic tax europea https… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassa sulla Tassa sulla ricchezza e abolizione Imu, non passa l’emendamento Il Fatto Quotidiano Pesaro, ex direttore Agenzia Entrate scontava le tasse in cambio di assunzioni

Accusato di agevolare imprenditori 'amici' in cambio di favori ai parenti. Per lui e altri sei imputati il pm Valeria Cigliola ha chiesto il rinvio a giudizio ...

Credit Agricole svaluta le attività italiane per 900 milioni

Il Credit Agricole svaluta le attività in Italia, suo secondo mercato dopo la Francia, per 900 milioni di euro "alla luce del prolungato periodo di tassi di interesse molto bassi che peserà sul margin ...

Accusato di agevolare imprenditori 'amici' in cambio di favori ai parenti. Per lui e altri sei imputati il pm Valeria Cigliola ha chiesto il rinvio a giudizio ...Il Credit Agricole svaluta le attività in Italia, suo secondo mercato dopo la Francia, per 900 milioni di euro "alla luce del prolungato periodo di tassi di interesse molto bassi che peserà sul margin ...