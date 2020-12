Tamponi rapidi in farmacia: la Lombardia è pronta a partire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dicembre 2020 - Le farmacie lombarde potranno presto fare i Tamponi rapidi per la diagnosi del Covid-19 . Sono state infatti "identificate dalla Regione Lombardia come risorsa aggiuntiva ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dicembre 2020 - Le farmacie lombarde potranno presto fare iper la diagnosi del Covid-19 . Sono state infatti "identificate dalla Regionecome risorsa aggiuntiva ...

sbonaccini : Una nuova campagna a tappeto con tamponi rapidi e gratuiti per metà della popolazione dell'Emilia-Romagna. Bambini,… - _coprolalia : RT @mariobidi: @donnaevoluta @veneto_ Zaia ha abbassato l'RT introducendo tamponi rapidi come se piovesse..per restare zona gialla. Ora sia… - mariobidi : @donnaevoluta @veneto_ Zaia ha abbassato l'RT introducendo tamponi rapidi come se piovesse..per restare zona gialla… - AnsaLombardia : Covid:Federfarma,presto tamponi rapidi in farmacie Lombardia. Racca, grazie a circolare - alloctono81 : Non ci perdere nemmeno tempo.... Offri tamponi rapidi + aperitivo.... -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi rapidi Covid, cosa potrebbe cambiare per i tamponi: diagnosi e guarigione anche con quelli rapidi Fanpage.it Susa: tamponi rapidi Coronavirus drive-in in Piazza d’Armi Si terrà sabato 19 dicembre

SUSA – A Susa i tamponi rapidi Coronavirus drive-in in Piazza d’Armi. Per garantire la sicurezza della comunità di Susa grazie al progetto della Città di Susa, le farmacie segusine, la Croce Rossa ...

Coronavirus Toscana, 489 positivi. Ancora molti decessi

A questi si aggiungono i 4.569 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 15.035, -7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.303 (67 in meno rispetto a ieri), di cui ...

SUSA – A Susa i tamponi rapidi Coronavirus drive-in in Piazza d’Armi. Per garantire la sicurezza della comunità di Susa grazie al progetto della Città di Susa, le farmacie segusine, la Croce Rossa ...A questi si aggiungono i 4.569 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 15.035, -7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.303 (67 in meno rispetto a ieri), di cui ...