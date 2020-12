Recovery | domani riunione tra i governatori del Sud | De Luca | “Serve unità”

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) NAPOLI – Domani pomeriggio, a partire dalle 17, è fissata in via telematica una riunione dei governatori delle Regioni del Mezzogiorno per discutere del riparto nazionale dei fondi previsti nell’ambito del programma del governo Next Generation.All’incontro, promosso dal presidente della Campania Vincenzo De Luca, sono invitati i governatore di Abruzzo, Marco Marsilio; Basilicata, Vito Bardi; Calabria, Nino Spirli; Molise, Donato Toma; Puglia, Michele Emiliano; Sardegna, Christian Solinas; e Sicilia, Nello Musumeci.