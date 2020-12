Morgan fuori da Sanremo s' infuria | ' Invitare Bugo sarebbe un' offesa'

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non l'ha presa beneche a quanto pare è stato escluso dalla lista dei big che parteciperanno a2021. Il cantante si sfoga sui social, denuncia di essere stato estromesso 'per motivi ...

UNDMofficial : New post: Intervista Morgan Sanremo 2021: “Resto fuori gara ma se invitano Bugo mi offendo” - chiaramondi : 'Resto fuori da Sanremo ma invitare Bugo sarebbe un'offesa'. Intervista a #Morgan - FraLauricella : RT @Agenzia_Italia: 'Resto fuori da Sanremo ma invitare Bugo sarebbe un'offesa'. Intervista a Morgan - CharlieWhateva3 : RT @Agenzia_Italia: 'Resto fuori da Sanremo ma invitare Bugo sarebbe un'offesa'. Intervista a Morgan - Agenzia_Italia : 'Resto fuori da Sanremo ma invitare Bugo sarebbe un'offesa'. Intervista a Morgan -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan fuori

Morgan è stato escluso dal prossimo Festival di Sanremo previsto dal 2 al 6 marzo. L’esclusione non è ancora ufficiale (i Big saranno annunciati in diretta durante la serata AmaSanremo) ma la polemica ..."All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo - scrive Morgan - che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica ...