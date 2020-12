“Lo smog tra le cause della morte di una bimba di 9 anni”: sentenza storica in Gran Bretagna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ella Kissi-Debrah aveva 9 anni quando nel 2013 morì in seguito a un grave attacco di asma nella sua casa della periferia sud-est di Londra. Oggi 16 dicembre è arrivato lo storico verdetto della corte londinese di Southwark: l’inquinamento atmosferico e lo smog sono stati riconosciuti tra i fattori che hanno portato al decesso della bambina. Il magistrato inquirente, coroner aggiunto della corte di Southwark, Philip Barlow ha stabilito che la morte è da attribuire a insufficienza respiratoria acuta, asma e grave esposizione all’inquinamento, in particolare al biossido di azoto e polveri sottili, emesse principalmente dalle automobili, superiori alle soglie prescritte dall’Oms. Commentando la conclusione del procedimento, gli avvocati della madre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ella Kissi-Debrah aveva 9quando nel 2013 morì in seguito a un grave attacco di asma nella sua casaperiferia sud-est di Londra. Oggi 16 dicembre è arrivato lo storico verdettocorte londinese di Southwark: l’inquinamento atmosferico e losono stati riconosciuti tra i fattori che hanno portato al decessobambina. Il magistrato inquirente, coroner aggiuntocorte di Southwark, Philip Barlow ha stabilito che laè da attribuire a insufficienza respiratoria acuta, asma e grave esposizione all’inquinamento, in particolare al biossido di azoto e polveri sottili, emesse principalmente dalle automobili, superiori alle soglie prescritte dall’Oms. Commentando la conclusione del procedimento, gli avvocatimadre ...

Un coroner della Corte londinese di Southwark ha stabilito, infatti, che la morte di Ella Kissi-Debrah, una bambina di nove anni deceduta nel 2013 a causa dell’asma, è stata provocata dallo smog ...

