L’agente di Politano: “A Napoli il vero Matteo non si è ancora visto. Aspetto il tiro a giro” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’agente ed intermediario Davide Lippi che annovera tra i suoi assistiti Politano è intervenuto a TMW Radio “Penso stia facendo una stagione importante ma so e mi Aspetto che possa fare ancora meglio”. Quanto fa la differenza avere la fiducia di Gattuso? “Avere la fiducia del proprio allenatore è determinante. Lui ha sofferto, perché cambiare squadra e abitudini a gennaio, oltre ai compagni, non è mai facile. Quest’anno ha cominciato bene, e gioca con continuità nonostante Rino non faccia sconti a nessuno: mezzo tempo sbagliato e ti leva. Non gli dico che vorrei vederlo di più o Rino s’incazza e mi chiama. No, comunque l’ho visto oggi ed è contento, il tecnico vuole vedere la fame in allenamento e spero che ora Politano possa fare qualche gol in più. Sto aspettando ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ed intermediario Davide Lippi che annovera tra i suoi assistitiè intervenuto a TMW Radio “Penso stia facendo una stagione importante ma so e miche possa faremeglio”. Quanto fa la differenza avere la fiducia di Gattuso? “Avere la fiducia del proprio allenatore è determinante. Lui ha sofferto, perché cambiare squadra e abitudini a gennaio, oltre ai compagni, non è mai facile. Quest’anno ha cominciato bene, e gioca con continuità nonostante Rino non faccia sconti a nessuno: mezzo tempo sbagliato e ti leva. Non gli dico che vorrei vederlo di più o Rino s’incazza e mi chiama. No, comunque l’hooggi ed è contento, il tecnico vuole vedere la fame in allenamento e spero che orapossa fare qualche gol in più. Sto aspettando ...

