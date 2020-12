“I termoscanner? Praticamente inutili” Uno studio americano smonta l’utilità dei presidi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Washington, 16 dic – Alcuni autorevoli medici statunitensi hanno messo in guardia contro l’uso di termometri a infrarossi, i cosiddetti “”, utilizzati da negozi, ristoranti e luoghi di lavoro come forma di screening per individuare i segni di febbre, uno dei principali sintomi del Covid-19. LoUsa suiIl dottor William Wright della Johns Hopkins University e il dottor Philip Mackowiak professore emerito di medicina presso la Facoltà di Medicina dell’Università del Maryland, hanno messo in dubbio la loro accuratezza e affermano che i dispositivi non sono uno strumento efficace per prevenire la diffusione del Covid-19 . In un articolo editoriale pubblicato su Open Forum Infectious Diseases intitolato “Perché lo screening della temperatura per COVID-19 con termometri a infrarossi senza contatto non ...