É quasi Natale e non so ancora che zona mettermi! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) É quasi Natale e non so ancora che zona mettermi: si potrebbe riassumere con una battuta l’interrogativo di molti italiani che non sanno ancora se ci sarà il lockdown natalizio oppure se l’Italia sarà in zona arancione. Una decisione in merito alla stretta di Natale non arrivera’ prima di giovedi’ mattina, se non addirittura nel week end. Con un nuovo Dpcm. Prima ci sara’ un confronto con i governatori (per chiudere il piano vaccini), poi e’ probabile che si tenga una conferenza Stato-regioni. Le regioni piu’ ‘attenzionate’ sono Veneto, Puglia e Sardegna. Dove l’Rt e’ ancora alto. L’obiettivo e’ arrivare a 6-7mila casi al giorno, anche per permettere il tracciamento. Quali sono le ipotesi per le restrizioni? Le spiega il Corriere: La ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ée non sochemettermi: si potrebbe riassumere con una battuta l’interrogativo di molti italiani che non sannose ci sarà il lockdown natalizio oppure se l’Italia sarà inarancione. Una decisione in merito alla stretta dinon arrivera’ prima di giovedi’ mattina, se non addirittura nel week end. Con un nuovo Dpcm. Prima ci sara’ un confronto con i governatori (per chiudere il piano vaccini), poi e’ probabile che si tenga una conferenza Stato-regioni. Le regioni piu’ ‘attenzionate’ sono Veneto, Puglia e Sardegna. Dove l’Rt e’alto. L’obiettivo e’ arrivare a 6-7mila casi al giorno, anche per permettere il tracciamento. Quali sono le ipotesi per le restrizioni? Le spiega il Corriere: La ...

