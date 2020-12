È morto Bruno Pittatore | partigiano e politico piemontese

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Èall’età di 92 annie imprenditore. Nato a Barolo nel 1928 durante la guerra partigiana conosce i capi della Resistenza nelle Langhe. Sin da giovane iscritto alla Federazione Giovanile Comunista Italiana, nei primi anni Cinquanta ne diventa un attivo militante e, poi funzionario in varie parti di Italia. Il suo impegnoe sindacale gli costerà anche il licenziamento dalla FIAT Materiale Ferroviario Nel 1959 diventa segretario della 13a sezione PCI (Oltrepò) e pochi anni dopo della 9a (Barriera di Milano). In quegli stessi anni intraprende l’attività in proprio e, da piccolo imprenditore prima e da dirigente d’azienda poi, viaggia nei Paesi del blocco comunista, fa parte della commissione “Ceti ...