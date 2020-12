Crisi di Governo, da MES a Recovery: le richieste di Renzi per disinnescarla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La bomba è pronta ad esplodere. Molto probabilmente, alla fine, come nel più classico dei copioni, sarà disinnescata. Nel frattempo, va avanti il balletto di dichiarazioni, stoccatine al veleno, fughe in avanti e retromarce che condiscono un clima politico sempre sotto il segno della tensione. Ieri, intanto, è saltato l’attesissimo faccia a faccia tra il Presidente del Consiglio Conte e l’amico nemico Matteo Renzi per (almeno questa la “scusa” ufficiale) impegni della Ministra Bellanova. In giornata, però, sono arrivate altre dichiarazioni. Una battaglia, in questa fase, anche e soprattutto dialettica. Renzi prima assicura di non voler far cadere il Governo ma poi ipotizza di risolvere la Crisi andando a cercare una nuova maggioranza in Parlamento. Il tutto mentre detta nuove condizioni, in tv. Renzi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La bomba è pronta ad esplodere. Molto probabilmente, alla fine, come nel più classico dei copioni, sarà disinnescata. Nel frattempo, va avanti il balletto di dichiarazioni, stoccatine al veleno, fughe in avanti e retromarce che condiscono un clima politico sempre sotto il segno della tensione. Ieri, intanto, è saltato l’attesissimo faccia a faccia tra il Presidente del Consiglio Conte e l’amico nemico Matteoper (almeno questa la “scusa” ufficiale) impegni della Ministra Bellanova. In giornata, però, sono arrivate altre dichiarazioni. Una battaglia, in questa fase, anche e soprattutto dialettica.prima assicura di non voler far cadere ilma poi ipotizza di risolvere laandando a cercare una nuova maggioranza in Parlamento. Il tutto mentre detta nuove condizioni, in tv....

CarloCalenda : Sta diventando la più incomprensibile quasi-crisi della storia repubblicana. In mezzo a una pandemia. Datevi una re… - Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - Mov5Stelle : Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe? Tutti risponderebbero: la fine della Pand… - PaoloLucini : RT @Sputniktechno: @meb Con tutti gli enormi problemi che stiamo affrontando e che ancora dovremo affrontare, voi pensate a fare la crisi d… - fcastrica : RT @noiselord: Non so se si aprirà una crisi di governo. Nel caso si dovesse aprire, dovrà comunque chiudere alle 18. Poi fino alle 22 solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo La crisi di governo è congelata ma resta il pressing su Conte AGI - Agenzia Italia Covid: Bva Doxa, italiani piu' fiduciosi su futuro, ma dubbi su risposta Governo

ma vacilla la fiducia nella capacita' dei governi di fronteggiare la crisi (in Italia il 52% ha dubbi sul Governo Conte) e nell'attendibilita' delle informazioni diffuse dalle autorita' e dai media ...

L’emergenza sanitaria frena le nostre imprese

Non vi è dubbio che in tutto il Paese ci sia grande preoccupazione per l’incidenza della crisi sul fronte dell’occupazione e proprio questa giustificata apprensione deve essere da stimolo per il ...

