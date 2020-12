Covid, in Germania 27.728 casi e picco di morti: 952 in 24 ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Germania ha registrato 27.728 nuovi casi di coronavirus e 952 morti nelle ultime 24 ore. Il dato giornaliero sulle vittime è il piu' alto mai registrato nel Paese dall'inizio della pandemia. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Laha registrato 27.728 nuovidi coronavirus e 952nelle ultime 24 ore. Il dato giornaliero sulle vittime è il piu' alto mai registrato nel Paese dall'inizio della pandemia. Il ...

myrtamerlino : In Germania Angela #Merkel ha deciso un #lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Adottereste questo provvedimento a… - La7tv : #ottoemezzo Il direttore de La Stampa @MassimGiannini mette a confronto #Italia e #Germania nella gestione della… - Corriere : Il confronto tra Italia e Germania: «Da loro muore l’1,5% dei contagiati, da noi il 3,5» - Alessandricc : Correzione. I morti in #Germania sono 952. Addirittura si superano le peggiori ipotesi della @Leopoldina… - madmakko : RT @jeperego: In #Germania ieri 27.728 nuovi casi #COVID . Il 33,2% in più di martedì scorso. Il Robert Koch Institut ha registrato 952… -