Amadeus con la testa tra le nuvole: sorpresa su Instagram (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Festival di Sanremo è sempre più vicino: nel suo ultimo post su Instagram Amadeus racconta la sua trasferta nella città ligure dove fervono i preparativi. Mancano ormai poche settimane alla prossima edizione del Festival di Sanremo e Amadeus si sta giustamente preparando. Nel suo ultimo post su Instagram il noto conduttore racconta con una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Festival di Sanremo è sempre più vicino: nel suo ultimo post suracconta la sua trasferta nella città ligure dove fervono i preparativi. Mancano ormai poche settimane alla prossima edizione del Festival di Sanremo esi sta giustamente preparando. Nel suo ultimo post suil noto conduttore racconta con una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Raiofficialnews : ??“I big in gara a #Sanremo2021 saranno 26. L'annuncio dei nomi e dei brani durante la finale di #SanremoGiovani'.… - ElenaMarasco1 : RT @corpodelledonne: Caro #Amadeus con rispetto la invito a ripensare l' esclusione di #Morgan da #Sanremo2021 Morgan arricchisce d' #arte… - Sempionenews : Concerto inedito e dal vivo, con l’ @OrchestraAmadeus. Sabato 19 dicembre, presso il Santuario di Santa Maria in Pi… - Vatuttobene_ : RT @martacagnola: impagino il giornale radio. apro con l'Ema che si riunisce il 21 dicembre per decidere sul vaccino, chiudo con Amadeus ch… - fiorellinas : @lp_pa @Fiorello Tranquillo, è tutto ok. Aveva detto che sarebbe sparito dai social . Ma sta lavorando con… -