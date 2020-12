Trasformazione digitale, novità per i Comuni (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Da oggi, martedì 15 dicembre, i Comuni possono presentare la domanda per accedere alle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione gestito dalla Ministra Paola Pisano. Dei 50 milioni complessivi assegnati al Fondo – chiarisce la nota – 43 milioni sono stati destinati ai Comuni, per sostenere la Trasformazione digitale degli Enti sui territori a più stretto contatto con cittadini e imprese. Pubblicato sul sito della società PagoPA S.p.A l’avviso pubblico per assegnare i contributi alle amministrazioni comunali che avranno dato seguito a quanto previsto nel decreto legge su ‘Semplificazione e innovazione digitale’ in vista della scadenza del 28 febbraio 2021: rendere accessibili i propri servizi online attraverso il Sistema pubblico di identità ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Da oggi, martedì 15 dicembre, ipossono presentare la domanda per accedere alle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione gestito dalla Ministra Paola Pisano. Dei 50 milioni complessivi assegnati al Fondo – chiarisce la nota – 43 milioni sono stati destinati ai, per sostenere ladegli Enti sui territori a più stretto contatto con cittadini e imprese. Pubblicato sul sito della società PagoPA S.p.A l’avviso pubblico per assegnare i contributi alle amministrazioni comunali che avranno dato seguito a quanto previsto nel decreto legge su ‘Semplificazione e innovazione’ in vista della scadenza del 28 febbraio 2021: rendere accessibili i propri servizi online attraverso il Sistema pubblico di identità ...

