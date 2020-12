Toscana | deroghe natalizie interessano oltre 279 000 toscani nei piccoli comuni

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nei, in molti casi c'è il problema esattamente opposto all'affollamento con il rischio di spopolamento e di invecchiamento della popolazione, nota Coldiretti

Le eventuali deroghe sugli spostamenti interessano oltre 279mila toscani residenti in piccoli comuni con meno di 5mila abitanti che sono circa il 44 per cento del totale dei comuni toscani. E’ quanto ...Nei piccoli comuni, in molti casi c’è il problema esattamente opposto all’affollamento con il rischio di spopolamento e di invecchiamento della popolazione, nota Coldiretti ...