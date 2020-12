Skyrim su Spotify grazie ad un podcast dedicato a tutti i libri del gioco

Leggi su eurogamer

(Di martedì 15 dicembre 2020) All'interno disono presenti una moltitudine diche parlano della storia del mondo die non solo. Ci sonoche raccolgono ricette culinarie, poesie, incantamenti e moltissimo altro. Se siete topi di biblioteca e avete letto praticamentepresenti, buon per voi. Ma per coloro che si sono persi qualcosa strada facendo, un comodosuvi viene in aiuto. IldiBook Club sulla piattaforma musicale vi immerge a capofitto in questi adorabilie scritti. La raccolta contiene quasi ogni parte immaginabile di testo nel, comprese anche lettere specifiche inviate al Sangue di Drago, così come diari e note che potrebbero ...