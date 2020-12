Shanghai Files | ora l’Italia apra un’indagine L’appello di Harth

Leggi su formiche

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Boeing, Pfizer e non solo. Ancheinfiltrata dal Pcc?”. Si intitola così l’articolo di ieri di Gabriele Carrer sui cosiddetti, al quale ci verrebbe immediatamente da togliere il punto interrogativo finale. Il leak non è che una conferma delle politiche dichiarate di Pechino, che ha imposto un controllo massiccio e totale su tutti i settori della società cinese e ha ormai tentacoli sempre più lunghi nel mondo esterno. I file del 2016 rappresentano un elenco di quasi 2 milioni di membri del Partito comunista cinese e le loro affiliazioni nelle aziende nonché le rappresentanze diplomatiche operanti ache abbiamo potuto visionare grazie agli analisti di Internet 2.0. Va considerato però che quei numeri non rappresentano che una parte effimera del totale degli iscritti al Partito comunista ...