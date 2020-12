Sanremo 2021: concorrenti, novità e annunci (Di martedì 15 dicembre 2020) Giovedì 17 dicembre la rai trasmetterà la finale di Sanremo Giovani. La conferenza di presentazione dell’evento si è trasformata in un succulento antipasto di quello che ci riserverà il prossimo Sanremo 2021, condotto ancora dal duo Amadeus-Fiorello, protagonisti di alcune dichiarazione che hanno fatto luce su novità importanti sulla kermesse. Primo importante annuncio: i big in gara saranno addirittura 26, a differenza dei canonici 20: “Perché la proposta era enorme: ho ascoltato quasi 300 brani che mi sono stati inviati e rispetto ai 20 previsti, ce n’erano almeno altri 20 meritevoli. Ho avuto l’imbarazzo della scelta”, ha spiegato Amadeus. Il conduttore ha poi raccontato il Sanremo che vorrebbe: “Mi piacerebbe che Sanremo 2021 si riaprisse ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 dicembre 2020) Giovedì 17 dicembre la rai trasmetterà la finale diGiovani. La conferenza di presentazione dell’evento si è trasformata in un succulento antipasto di quello che ci riserverà il prossimo, condotto ancora dal duo Amadeus-Fiorello, protagonisti di alcune dichiarazione che hanno fatto luce suimportanti sulla kermesse. Primo importanteo: i big in gara saranno addirittura 26, a differenza dei canonici 20: “Perché la proposta era enorme: ho ascoltato quasi 300 brani che mi sono stati inviati e rispetto ai 20 previsti, ce n’erano almeno altri 20 meritevoli. Ho avuto l’imbarazzo della scelta”, ha spiegato Amadeus. Il conduttore ha poi raccontato ilche vorrebbe: “Mi piacerebbe chesi riaprisse ...

