Sanremo 2021, Amadeus: 'I cantanti Big in gara saranno 26'. Giovedì scopriremo chi sono (Di martedì 15 dicembre 2020) I Big in gara a Sanremo 2021 'saranno 26, 2 più dell'anno scorso'. Lo ha annunciato Amadeus durante la presentazione della finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda Giovedì 17 dicembre su Rai1 dal ...

