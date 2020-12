Sampdoria, Gabbiadini ancora out: altri esami per l’attaccante (Di martedì 15 dicembre 2020) Gabbiadini ai box per un’infiammazione all’addominale basso: l’attaccante della Sampdoria svolgerà nuovi esami Manolo Gabbiadini è alle prese con un’infiammazione all’addominale basso che lo terrà lontano dai campi fino alla conclusione della sosta natalizia. Le terapie conservative a cui è stato sottoposto in queste settimane non hanno offerto i risultati previsti e potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema. Tra oggi e domani l’attaccante della Sampdoria svolgerà nuovi accertamenti clinici per verificare l’entità dell’infortunio. Successivamente, verrà presa una decisione su consiglio dello staff sanitario blucerchiato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020)ai box per un’infiammazione all’addominale basso:dellasvolgerà nuoviManoloè alle prese con un’infiammazione all’addominale basso che lo terrà lontano dai campi fino alla conclusione della sosta natalizia. Le terapie conservative a cui è stato sottoposto in queste settimane non hanno offerto i risultati previsti e potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema. Tra oggi e domanidellasvolgerà nuovi accertamenti clinici per verificare l’entità dell’infortunio. Successivamente, verrà presa una decisione su consiglio dello staff sanitario blucerchiato. Leggi su Calcionews24.com

