Ponti dei Diavoli, si avvia la fase della messa in sicurezza

Tempo di lettura: < 1 minuto

È stata ufficialmente avviata questa mattina la la procedura per sistemare e mettere in sicurezza gli Archi del Diavolo di Salerno, l'acquedotto medievale sul quale è necessario fare un intervento di restauro. Tecnici comunali e della soprintendenza di Salerno e Avellino insieme all'Università degli studi di Salerno hanno avviato, dopo un sopralluogo che si è svolto questa mattina, la sistemazione dell' impalcatura che servirà ad avviare le indagini e capire lo stato dell'arte del monumento, oltre che a quantificare e qualificare gli interventi che dovranno essere attuati. A commentare la notizia è anche la consigliera comunale Sara Petrone che parla "di una corsa contro il tempo, speriamo di vincerla noi e salvare una delle cose più affascinanti che abbiamo in città".

