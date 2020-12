Pensioni gennaio e febbraio 2021, le date dei pagamenti (Di martedì 15 dicembre 2020) Le Pensioni di gennaio e febbraio 2021 saranno pagate in anticipo come nei mesi scorsi, a causa dell’emergenza Covid che sta imperversando in Italia e nel mondo. Una buona notizia, dunque, per i titolari di Pensioni che già oggi possono conoscere il calendario ufficializzato dall’Inps. Scopriamo allora le ultime novità per quanto riguarda i pagamenti delle Pensioni 2021 e sulle modalità di ritiro. Si tratterà di pagamenti anticipati, proprio per evitare assembramenti alle Poste e diminuire così i rischi di contagio. In tempi di Coronavirus, l’Inps ha deciso di dare a Poste Italiane la possibilità di pagare a scaglioni i contribuenti titolari di Pensioni. Il criterio è sempre lo stesso adottato nei mesi scorsi, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020) Ledisaranno pagate in anticipo come nei mesi scorsi, a causa dell’emergenza Covid che sta imperversando in Italia e nel mondo. Una buona notizia, dunque, per i titolari diche già oggi possono conoscere il calendario ufficializzato dall’Inps. Scopriamo allora le ultime novità per quanto riguarda idellee sulle modalità di ritiro. Si tratterà dianticipati, proprio per evitare assembramenti alle Poste e diminuire così i rischi di contagio. In tempi di Coronavirus, l’Inps ha deciso di dare a Poste Italiane la possibilità di pagare a scaglioni i contribuenti titolari di. Il criterio è sempre lo stesso adottato nei mesi scorsi, ...

