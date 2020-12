Norma a favore del padre della fidanzata di Conte, Franceschini dice: “L’ho voluta io” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte sotto attacco per la legge sulle tasse di soggiorno ritenuta “ad familiam”. Ma nel Governo c’è chi è pronto ad assumersi tutta la responsabilità per difendere il Presidente del Consiglio. Nelle ultime settimane Italia Viva non ha risparmiato attacchi al Premier Giuseppe Conte. Se il leader del partito, l’ex Premier L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Premier Giuseppesotto attacco per la legge sulle tasse di soggiorno ritenuta “ad familiam”. Ma nel Governo c’è chi è pronto ad assumersi tutta la responsabilità per difendere il Presidente del Consiglio. Nelle ultime settimane Italia Viva non ha risparmiato attacchi al Premier Giuseppe. Se il leader del partito, l’ex Premier L'articolo proviene da Leggilo.org.

BertoniGiorgio : Chiediamolo a toninelli ... forse hanno votato qualche norma con il favore delle tenebre che non tutti conoscono ..… - danieledv79 : RT @Aljangelo: @laura_ceruti @nunziarusso4 @fattoquotidiano Ma sembra che i PM non siano d'accordo. La norma non può essere retroattiva vis… - Aljangelo : @laura_ceruti @nunziarusso4 @fattoquotidiano Ma sembra che i PM non siano d'accordo. La norma non può essere retroa… - OroNicoletta : @marco13531 Perché non ti dicono per cosa dissentano, ma solo slogan nomes* e varie. La ratifica alla norma è a fav… - venturiand : @ItalyinLDN @drpasqualec @CarlaBiotech Per favore chiarite appena potete questo dettaglio. L'ambasciata italiana a… -

Ultime Notizie dalla rete : Norma favore Finanziaria 2021 in Fvg, una norma jolly da 61,4 milioni per lo sviluppo Il Piccolo Ciarambino, segnalazione all’Anac: “Nomine De Luca in contrasto con norme nazionali”

“Gli incarichi conferiti all’ex consigliere regionale Pd Antonio Marciano e al condannato Nello Mastursi, assunti con ruoli apicali negli uffici di diretta collaborazione del governatore della Campani ... Finanziaria 2021 in Fvg, una norma jolly da 61,4 milioni per lo sviluppo

mentre a favore del Cosef vengono messi a disposizione 4 milioni per realizzare un centro servizi. Fra gli emendamenti, anche quello a sostegno degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso ... “Gli incarichi conferiti all’ex consigliere regionale Pd Antonio Marciano e al condannato Nello Mastursi, assunti con ruoli apicali negli uffici di diretta collaborazione del governatore della Campani ...mentre a favore del Cosef vengono messi a disposizione 4 milioni per realizzare un centro servizi. Fra gli emendamenti, anche quello a sostegno degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso ...