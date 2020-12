Nelle ultime 24 ore 14 844 nuovi casi e 846 morti Ricoveri e terapie intensive in calo Rezza | “In due-tre mesi c’è stata una ripresa dell’epidemia imponente”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 15 dicembre 2020) Sono 14.844 idi Coronavirus in Italia, 2.814 in più rispetto a ieri, quando erano stati 12.030. A spiegare il consistente aumento di positivi è il numero di tamponi effettuati, che oggi sono stati 162.880, 59.296 in più di 24 ore fa con un tasso di positività che si attesta al 10%. I24 ore sono stati ben 846, ieri erano stati 491. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 667.303, in continuo(ieri erano 675.109), 636.958 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 27.342, 423 in meno di ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 3.003, indi 92 rispetto a 24 ore fa. Sono comunque 199 iingressi in ...