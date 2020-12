Municipio VII, Pd Capannelle: Giardino Menapace, pieno sostegno ad Anpi (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Dopo un confronto tra noi che ha avuto bisogno veramente di poche parole, aderiamo convintamente all’iniziativa di raccolta firme promossa da Anpi Appio e rivolta in primis al Campidoglio per titolare il Giardino di via Cesare Baronio alla partigiana Lidia Menapace.” “La sua storia, il suo impegno politico, la sua passione femminista e di sinistra sono patrimonio per intere generazioni e danno lustro ad un Municipio da sempre impegnato sui temi della memoria.” “Chiediamo a tutti i cittadini di sostenere la raccolta firme cliccando sulla pagina www.change.org/GiardinoLidiaMenapace e di promuoverla tra amici e conoscenti anche attraverso i propri social e le innovative forme di comunicazione. Noi faremo la nostra parte”. Cosi’ in una nota la sezione del Pd di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Dopo un confronto tra noi che ha avuto bisogno veramente di poche parole, aderiamo convintamente all’iniziativa di raccolta firme promossa daAppio e rivolta in primis al Campidoglio per titolare ildi via Cesare Baronio alla partigiana Lidia.” “La sua storia, il suo impegno politico, la sua passione femminista e di sinistra sono patrimonio per intere generazioni e danno lustro ad unda sempre impegnato sui temi della memoria.” “Chiediamo a tutti i cittadini di sostenere la raccolta firme cliccando sulla pagina www.change.org/Lidiae di promuoverla tra amici e conoscenti anche attraverso i propri social e le innovative forme di comunicazione. Noi faremo la nostra parte”. Cosi’ in una nota la sezione del Pd di ...

