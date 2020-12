Le armi nucleari della Cina? Sono più di quelle previste

(Di martedì 15 dicembre 2020) Un documento pubblicato dal Bulletin of the Atomic Scientists, un centro di ricerca statunitense che annualmente si occupa di analizzare la dottrina di impiego e la consistenza degli arsenali atomici delle potenze globali, ha stimato che laha attualmente circa 350 testate, significativamente più di quanto stimato recentemente dal DipartimentoDifesa degli InsideOver.

Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, o trattato sul divieto, che si avvicina all'entrata in vigore, non riflette il ...La morte di Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziato a capo del programma nucleare iraniano, fa ancora discutere. Quali sono le prospettive sul nucleare in Iran e sulle relazioni con gli USA? Mohsen ...