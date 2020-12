“Ho sofferto”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci torna nella casa vuota il sacco: qualcosa nella sua storia con Pierpaolo Pretelli non convince (Di martedì 15 dicembre 2020) Momenti di tensione e commozione ieri nella casa del Grande Fratello. Tanti colpi di scena e l’atteso confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Una storia iniziata dai primi giorni con l’avvicinamento tra l’ex velino e la showgirl che sembrava destinato a monopolizzare l’attenzione mediatica che per mesi. Così è stato, anche se non nel modo in cui tutti pensavano o credevano. nella questione era intervenuto da subito Flavio Briatore che aveva usato parole durissime contro l’ex moglie. Un amore, il loro, durato 12 anni caratterizzato da tante critiche soprattutto legate alla differenza d’età. Un amore finito in maniera burrascosa con il tesoro di Nathan Falco nato 10 anni fa. Dopo l’addio ognuno ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Momenti di tensione e commozione ieridel Grande Fratello. Tanti colpi di scena e l’atteso confronto tra. Unainiziata dai primi giorni con l’avvicinamento tra l’ex velino e la showgirl che sembrava destinato a monopolizzare l’attenzione mediatica che per mesi. Così è stato, anche se non nel modo in cui tutti pensavano o credevano.questione era intervenuto da subito Flavio Briatore che aveva usato parole durissime contro l’ex moglie. Un amore, il loro, durato 12 anni caratterizzato da tante critiche soprattutto legate alla differenza d’età. Un amore finito in maniera burrascosa con il tesoro di Nathan Falco nato 10 anni fa. Dopo l’addio ognuno ha ...

