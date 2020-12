Governo: domani Conte a incontro su diritti umani, nel pomeriggio Confesercenti (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - domani il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interverrà alle 12.30 in videoconferenza all'incontro organizzato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica; nel pomeriggio, sempre in videoconferenza a partire dalle ore 14.30, prenderà parte all'Assemblea annuale di Confesercenti. Infine alle 21.25 sarà ospite del programma tv ‘Accordi&Disaccordi', in onda su Nove. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) -il presidente del Consiglio, Giuseppe, interverrà alle 12.30 in videoconferenza all'organizzato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione deidel Senato della Repubblica; nel, sempre in videoconferenza a partire dalle ore 14.30, prenderà parte all'Assemblea annuale di. Infine alle 21.25 sarà ospite del programma tv ‘Accordi&Disaccordi', in onda su Nove.

