Governo | Crimi dopo l’incontro con Conte | “Con la pandemia è surreale parlare di rimpasto”

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Si è conclusa questa lunga chiacchierata con il Presidente del Consiglio. Abbiamo parlato anche del tema del, che noi reputiamo. Da parte nostra non c’è disponibilità ad alcun. In questosto, visto che c’è una, per noi èdi“. Così Vito, reggente del Movimento 5 Stelle uscendo dalcon il presidente del Consiglio. “Abbiamo rilanciato sulle questioni che ci stanno più a cuore – ha continuato – L’attività dideve essere rilanciata facendo ripartire l’economia del Paese“. “Il Recovery è un tema di cui abbiamo parlato – ha quindi concluso – Tutti i ministri devono essere messi nelle condizioni per approfondire i ...

Italia viva ha chiesto al presidente Conte di spostare l'incontro fissato per martedì alle 13 a palazzo Chigi. La ministra Bellanova, si apprende da fonti Iv, è impegnata infatti a Bruxelles per il co ...