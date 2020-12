F1, test Abu Dhabi: Vandoorne il più veloce nella prima sessione, bene anche Alonso (Di martedì 15 dicembre 2020) Miglior tempo per Stoffel Vandoorne alla guida della Mercedes nella prima sessione dei test di Formula 1 in programma ad Abu Dhabi. Il pilota belga ha chiuso in 1’37?206 e ha messo alle spalle un ottimo Fernando Alonso (Renault) che ha percorso ben 54 giri . Con l’altra Mercedes è terzo Nyck De Vries, quarto Juri Vips su Red Bull. Capitolo Ferrari: Robert Schwartzman è ottavo, decimo invece Antonio Fuoco. Mick Schumacher ha provato la Haas, con cui correrà nel 2021: quattordicesimo tempo per il figlio di Michael. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Miglior tempo per Stoffelalla guida della Mercedesdeidi Formula 1 in programma ad Abu. Il pilota belga ha chiuso in 1’37?206 e ha messo alle spalle un ottimo Fernando(Renault) che ha percorso ben 54 giri . Con l’altra Mercedes è terzo Nyck De Vries, quarto Juri Vips su Red Bull. Capitolo Ferrari: Robert Schwartzman è ottavo, decimo invece Antonio Fuoco. Mick Schumacher ha provato la Haas, con cui correrà nel 2021: quattordicesimo tempo per il figlio di Michael. SportFace.

Miglior tempo per Stoffel Vandoorne alla guida della Mercedes nella prima sessione dei test di Formula 1 in programma ad Abu Dhabi. Il pilota belga ha chiuso in 1'37?206 e ha messo alle spalle un otti ... Gli obiettivi di Fernando Alonso per il 2021

Fernando Alonso tornerà in Formula a partire dal 2021 con la Renault (futura Alpine) stabilendo già alcuni obiettivi, tra questi un podio.