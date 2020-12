Crotone, Stroppa: «C’è più fiducia. Messias? Meglio rispetto alla B» (Di martedì 15 dicembre 2020) Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Udinese Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Udinese. PRESTAZIONE – «In questi tre giorni abbiamo fatto più punti di tutte le giornate. Siamo stati attenti, non era semplice contro l’Udinese, non è facile giocare qua. Abbiamo fatto la nostra partita. Non era semplice, l’Udinese sa cosa fare campo, ha ottime individualità e poi abbiamo preso le misure. C’è stata un’occasione loro ma nel complesso la partita è stata sotto controllo. Non siamo stati bravi come altre volte, ma fare una partita diversa a volte paga». Messias – «Messias è un ragazzo con qualità enormi, a volte l’ho punzecchiato sul fatto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Giovanni, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Udinese Giovanni, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Udinese. PRESTAZIONE – «In questi tre giorni abbiamo fatto più punti di tutte le giornate. Siamo stati attenti, non era semplice contro l’Udinese, non è facile giocare qua. Abbiamo fatto la nostra partita. Non era semplice, l’Udinese sa cosa fare campo, ha ottime individualità e poi abbiamo preso le misure. C’è stata un’occasione loro ma nel complesso la partita è stata sotto controllo. Non siamo stati bravi come altre volte, ma fare una partita diversa a volte paga».– «è un ragazzo con qualità enormi, a volte l’ho punzecchiato sul fatto ...

