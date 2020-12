Comunali Reggio Calabria, arrestati un consigliere comunale e un Presidente di seggio (Di martedì 15 dicembre 2020) Manette ai polsi, per falso in atto pubblico e reati elettorali, per il consigliere comunale del Pd Antonino Castorina e un Presidente di seggio Due persone tratte in arresto, e ristrette ai domiciliari, dagli agenti della Digos della Questura di Reggio Calabria a seguito di un’inchiesta sulle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre scorsi L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 15 dicembre 2020) Manette ai polsi, per falso in atto pubblico e reati elettorali, per ildel Pd Antonino Castorina e undiDue persone tratte in arresto, e ristrette ai domiciliari, dagli agenti della Digos della Questura dia seguito di un’inchiesta sulle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre scorsi L'articolo Curiosauro.

caterinacorda1 : RT @rodcostakiwi: Siete patetici e grotteschi,parlate dei brogli in Calabria,ma non avete il coraggio di parlare di quelli Americani, nonos… - TelemiaLaTv : COMUNALI REGGIO : DAVI ‘ISTITUZIONI NON PIU’ CREDIBILI SE NON SI TORNERA A VOTARE’ - reggiotv : La Commissione nazionale di garanzia del Pd ha deliberato di sospendere cautelativamente dal Pd e dalla Direzione… - citynowit : La delega illegittima, le tessere duplicate ed il caos delle nomine sostitutive. La storia delle sezioni nel mirino… - Monica24675734 : RT @Pardolfo: Vi spiego come si fa a vincere le elezioni : prendi un anziano, possibilmente morto, poi prendi la tessera elettorale.... h… -