Benevento-Lazio 1-1: tra i fratelli Inzaghi finisce in parità. Al Vigorito decidono Immobile e Schiattarella (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Papà Giancarlo Inzaghi sperava in un pareggio. Accontentato. finisce 1-1 al Vigorito tra Benevento e Lazio: al vantaggio di Immobile risponde Schiattarella (espulso nel finale). Succede tutto... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Papà Giancarlosperava in un pareggio. Accontentato.1-1 altra: al vantaggio dirisponde(espulso nel finale). Succede tutto...

Miguel_An_Roman : Filippo vs. Simone. Inzaghi vs. Inzaghi. Benevento - Lazio. A las 20:45h, en @MovistarFutbol, batalla entre hermano… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Udinese 0-0 Crotone Benevento 1-1 Lazio - luigipatierno : Telecronisti #DAZN improponibili oggi... sempre pro #lazio . Esiste anche il #benevento in campo . 1-1 e a casa @SerieA - SfoglioSport : Calcio :Serie A, Benevento-Lazio 1-1 [SFOGLIOSPORT]- E' finita 1-1 la sfida tra Filippo e Simone #Inzaghi in… - Damiano__89 : #Lazio che riesce a fare 1 punto contro #Verona e #Benevento. Eh ma #Inzaghi é un allenatore, #Conte NO. Mettiamolo… -