Anche in Italia iOS 14.3 e iPadOS 14.3, tutte le novità ufficiali da Apple (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo aver attirato l’attenzione degli appassionati da ogni parte del mondo, ora iOS 14.3 – e il “cugino” iPadOS 14.3 per tablet – lo sta facendo Anche per quelli qui in Italia. Sì perché, come si legge sulle pagine del portale MacRumors, “mamma” Apple ha iniziato il rollout dell’atteso aggiornamento Anche nel Bel Paese. Rollout che tocca un update che porta con sé non solo correzioni a bug e criticità segnalate dagli stessi utenti, ma Anche diverse nuove funzionalità mai viste prima sui device del colosso di Cupertino. Non solo, l’azienda capitanata da Tim Cook ha messo a disposizione un update Anche Anche per gli iPhone più datati. Ma procediamo con ordine, per scoprire tutto quello che ci aspetta una volta terminato il download. Prima di tutto, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo aver attirato l’attenzione degli appassionati da ogni parte del mondo, ora iOS 14.3 – e il “cugino”14.3 per tablet – lo sta facendoper quelli qui in. Sì perché, come si legge sulle pagine del portale MacRumors, “mamma”ha iniziato il rollout dell’atteso aggiornamentonel Bel Paese. Rollout che tocca un update che porta con sé non solo correzioni a bug e criticità segnalate dagli stessi utenti, madiverse nuove funzionalità mai viste prima sui device del colosso di Cupertino. Non solo, l’azienda capitanata da Tim Cook ha messo a disposizione un updateper gli iPhone più datati. Ma procediamo con ordine, per scoprire tutto quello che ci aspetta una volta terminato il download. Prima di tutto, ...

ilfoglio_it : Il governo con il M5s, l’Italia spinta verso l’orizzonte di Industria 4.0, il Jobs Act, la battaglia contro la gogn… - fattoquotidiano : Forza Nuova si scioglie: nasce Italia Libera con gilet arancioni e no mask. Dentro anche l’avvocato di Cogne Carlo… - Adnkronos : Nasce #ItaliaLibera, Taormina: 'Con noi non solo #ForzaNuova, ma anche #M5S pentiti' - silvanss3r : @luigidimaio QUELLI DEL pd HANNO UNA FANTASIA PAZZESCA , E PARLANO ANCHE , NON SANNO PIU COME FARE PER AVERE VOTI .… - jessicarssi : RT @michelewadcapo: Tutta la musica degli ultimi 10 anni, anche in Italia, è stata influenzata in un modo o nell’altro dai #MajorLazer.… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Italia Non solo videogames, Twitch cresce anche in Italia e si apre a un nuovo pubblico Il Sole 24 ORE Coronavirus, l'Italia riuscirà a ripartire dopo le feste?

L’Italia è a un bivio: verso la zona rossa o arancione nel giorni più “caldi” delle festività natalizie? Il governo è diviso al riguardo. Ci si chiede se con le misure che si prenderanno nel corso del ... Covid, proposta da San Marino: chi non vuole vaccinarsi, si pagherà le cure

È già polemica sull'idea lanciata dalla repubblica del Titano far pagare le cure per un eventuale contagio a chi deciderà di non fare il vaccino anti Covid ... L’Italia è a un bivio: verso la zona rossa o arancione nel giorni più “caldi” delle festività natalizie? Il governo è diviso al riguardo. Ci si chiede se con le misure che si prenderanno nel corso del ...È già polemica sull'idea lanciata dalla repubblica del Titano far pagare le cure per un eventuale contagio a chi deciderà di non fare il vaccino anti Covid ...