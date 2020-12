ABI | a novembre prestiti a famiglie e imprese in aumento +5 | 1%

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – A2020, isono aumentati del 5,1% rispetto a un anno fa. È quanto riporta il rapporto mensile di ABI su Economia e Mercati finanziari e creditizi. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a. Nel mese di ottobre, per iallesi è registrato undel 7,4% su base annua: l’è del 2,1% per ialle. Per quanto riguarda i tassi di interesse, il report dell’Associazione Bancari Italiani ha rilevato che aquelli sulle operazioni di finanziamento rimangono su livelli particolarmente ...