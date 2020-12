"Uscite in ordine alfabetico", ?la nuova proposta per Natale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Martina Piumatti Il presidente della Fondazione Gimbe Cartabellotta: "Le vacanze di Natale sono perfette per un altro lockdown. Ma non siamo pronti a misure dure" Mentre il Covid morde ancora, il pugno duro resta l'unica via per scongiurare un'ulteriore impennata della curva. Ne è convinto Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe di Bologna, che si occupa di analizzare i dati epidemiologici della pandemia da coronavirus. “Dovremmo fare un lockdown durante le vacanze di Natale come la Germania, ma gli italiani farebbero la rivoluzione” ha dichiarato Cartabellotta intervistatato da La Stampa. Nonostante escluda di estendere la chiusura totale anche in Italia dove non siamo pronti a misure così due", il presidente della Fondazione Gimbe reclama “un piano rigoroso per ridurre i contatti ed evitare che la terza ondata ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Martina Piumatti Il presidente della Fondazione Gimbe Cartabellotta: "Le vacanze disono perfette per un altro lockdown. Ma non siamo pronti a misure dure" Mentre il Covid morde ancora, il pugno duro resta l'unica via per scongiurare un'ulteriore impennata della curva. Ne è convinto Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe di Bologna, che si occupa di analizzare i dati epidemiologici della pandemia da coronavirus. “Dovremmo fare un lockdown durante le vacanze dicome la Germania, ma gli italiani farebbero la rivoluzione” ha dichiarato Cartabellotta intervistatato da La Stampa. Nonostante escluda di estendere la chiusura totale anche in Italia dove non siamo pronti a misure così due", il presidente della Fondazione Gimbe reclama “un piano rigoroso per ridurre i contatti ed evitare che la terza ondata ...

