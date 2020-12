Su YouTube c’è l’intero prologo di Tenet (Di lunedì 14 dicembre 2020) https://www.YouTube.com/watch?v=8JEv0etfWrk Uscito lo scorso agosto, un film complesso e ambizioso come Tenet di Christopher Nolan è uno di quei titoli che, almeno secondo le intenzioni del regista, meritano il buio della sala per essere apprezzati fino in fondo. Le restrizioni e i timori legati alla pandemia, però, hanno complicato la sua permanenza al cinema. Dal 15 dicembre, la pellicola con John David Washington e Robert Pattinson sarà disponibile in formato digitale. Per anticiparne l’uscita, Warner Bros ha caricato su YouTube, gratuitamente, il prologo. Si tratta di oltre sei minuti che corrispondono alle prime scene di Tenet, quelle ambientate nel teatro dell’opera di Kiev, dove il Protagonista (Washington) partecipa a un’operazione di salvataggio del pubblico tenuto in ostaggio. Il momento, ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) https://www..com/watch?v=8JEv0etfWrk Uscito lo scorso agosto, un film complesso e ambizioso comedi Christopher Nolan è uno di quei titoli che, almeno secondo le intenzioni del regista, meritano il buio della sala per essere apprezzati fino in fondo. Le restrizioni e i timori legati alla pandemia, però, hanno complicato la sua permanenza al cinema. Dal 15 dicembre, la pellicola con John David Washington e Robert Pattinson sarà disponibile in formato digitale. Per anticiparne l’uscita, Warner Bros ha caricato su, gratuitamente, il. Si tratta di oltre sei minuti che corrispondono alle prime scene di, quelle ambientate nel teatro dell’opera di Kiev, dove il Protagonista (Washington) partecipa a un’operazione di salvataggio del pubblico tenuto in ostaggio. Il momento, ...

