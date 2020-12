Serie A, Ciccio Graziani a gamba tesa:”Pirlo, Dybala deve giocare! Top club sul Papu Gomez, Conte non sa gestirsi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel delicato match del Luigi Ferraris che ha visto protagoniste Juventus e Genoa, la compagine bianconera è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio grazie al solito Cristiano Ronaldo, andato a segno per ben due volte, e a Paulo Dybala, che non trovava la via della rete da ben 162 giorni. La Joya, infatti, non realizzava un gol in campionato dallo scorsa stagione agonistica, e più precisamente dal 4 luglio 2020 quando, dopo tre minuti, realizzò il gol del vantaggio nel derby con il Torino, terminato poi 4-1 in favore della squadra allora allenata da Maurizio Sarri.Dell'attaccante argentino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva Ciccio Graziani, ex attaccante di Fiorentina, Roma e Torino: "Ma come si fa a non far giocare Paulo Dybala?Il giocatore è imprevedibile, creativo e ricco di un talento fantastico; ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel delicato match del Luigi Ferraris che ha visto protagoniste Juventus e Genoa, la compagine bianconera è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio grazie al solito Cristiano Ronaldo, andato a segno per ben due volte, e a Paulo, che non trovava la via della rete da ben 162 giorni. La Joya, infatti, non realizzava un gol in campionato dallo scorsa stagione agonistica, e più precisamente dal 4 luglio 2020 quando, dopo tre minuti, realizzò il gol del vantaggio nel derby con il Torino, terminato poi 4-1 in favore della squadra allora allenata da Maurizio Sarri.Dell'attaccante argentino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, ex attaccante di Fiorentina, Roma e Torino: "Ma come si fa a non far giocare Paulo?Il giocatore è imprevedibile, creativo e ricco di un talento fantastico; ...

DIF_Genny : Il #Granada è sicuramente una squadra interessante, con qualche individualità nota ai più (Soldado, Gonalons). Al… - Nunzia35694556 : RT @bevendo23: Ma sapete se per la nuova serie sulle Winx per interpretare le trix hanno preso Ciccio, tommy e stefy? #GFVIP - ineedtommy : RT @mazzo_0302: parliamo di cose serie: come sarà vestito ciccio? ?? - mazzo_0302 : parliamo di cose serie: come sarà vestito ciccio? ?? - bevendo23 : Ma sapete se per la nuova serie sulle Winx per interpretare le trix hanno preso Ciccio, tommy e stefy? #GFVIP -