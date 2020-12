NATALE IN CASA CUPIELLO/ Castellitto: "Un omaggio a Edoardo De Filippo" (Di lunedì 14 dicembre 2020) NATALE in CASA CUPIELLO di Edoardo De Angelis il 22 dicembre in prima serata su Rai 1: la conferenza stampa con Sergio Castellitto e il cast del film. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020)indiDe Angelis il 22 dicembre in prima serata su Rai 1: la conferenza stampa con Sergioe il cast del film.

lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - alexbarbera : Hanno lasciato chiusi i centri commerciali nei week-end e ora si accorgono stupiti che la gente si ammassa a fare g… - MarroneEmma : Roma. Casa. Amici. Cibo. Natale in anticipo. Grazie alla vita. Salute ?? ?? - cinemavenezia78 : RT @Massimo_Balss: Il 22 dicembre arriva su Rai 1 l'atteso 'Natale in casa Cupiello' trasposizione della celebre opera teatrale di Eduardo… - chedisastro0 : RT @Dio: Troppa gente in giro, la comunicazione del governo è stata poco chiara. Avrebbero dovuto dire 'ok, potete uscire per salvare il Na… -