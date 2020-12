Milano, Sala attacca Arcuri: “Gli assembramenti erano scontati. La gente non è irresponsabile, fa ciò che è permesso. Serve maggiore prudenza” (Di lunedì 14 dicembre 2020) In merito alle immagini degli assembramenti di questo fine settimana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato questa mattina, collegandosi con RTL 102.5, che “purtroppo, secondo me, era abbastanza scontato che succedesse”. “A volte – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo – fare politica significa fare uno sporco lavoro e prendere decisioni che non accontentano tutti. Ma quando sento il commissario Arcuri parlare di assembramenti irresponsabili, io non ci sto. Non possiamo dare dell’irresponsabile alla gente: alla gente dici quello che si può fare e loro lo fanno. Per cui sta a noi. Non so se aprire sia stato imprudente o meno – ha aggiunto Sala – ma c’era da aspettarsi che una cosa del genere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) In merito alle immagini deglidi questo fine settimana, il sindaco di, Giuseppe, ha commentato questa mattina, collegandosi con RTL 102.5, che “purtroppo, secondo me, era abbastanza scontato che succedesse”. “A volte – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo – fare politica significa fare uno sporco lavoro e prendere decisioni che non accontentano tutti. Ma quando sento il commissarioparlare diirresponsabili, io non ci sto. Non possiamo dare dell’alla: alladici quello che si può fare e loro lo fanno. Per cui sta a noi. Non so se aprire sia stato imprudente o meno – ha aggiunto– ma c’era da aspettarsi che una cosa del genere ...

dellorco85 : Il 15 agosto discoteche aperte, per Salvini e Bassetti si faceva allarmismo. Il 24 ottobre bombe carta a Napoli con… - SkyTG24 : Covid Milano, Sala: 'Politica non dia colpa assembramenti a gente' - you_trend : ?? #Breaking Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezion… - Profilo3Marco : RT @repubblica: A Milano centro affollato nel primo giorno in zona gialla. Sala: 'Non si dia colpa della gente'. Fontana: 'Preoccupato'. A… - tusciaweb : Centro affollato a Milano nel primo giorno di zona gialla, Sala: “Non si dia la colpa alla gente” Milano - -