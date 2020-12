Milan | Theo Hernandez goleador | raggiunto un grande record

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è il primo difensore dela segnare una doppietta in Serie A da Alessandro Nesta nell’ottobre 2009 contro il Chievo Ilrimane imbattuto in Serie A, grazie ad una splendida doppietta di. L’ex terzino del Real Madrid risulta il primo difensoreista a segnare una doppietta in campionato da Nesta nell’ottobre 2009 contro il Chievo.è andato in doppia cifra con la maglia del Diavolo, 10 gol in 54 presenze. Raggiunti Ronaldo il fenomeno e Cassano oltre a Kluivert e Rivaldo, untraguardo per il francese, il cui valore è letteralmente cresciuto nel giro di un anno: pagato soli 20 milioni di euro, ora ne vale almeno il ...