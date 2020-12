Loredana Lecciso, dimentico Albano con altri due uomini: la sua tristezza (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Lecciso: da ex giornalista a moglie di Albano ne ha fatta di strada. Ecco come vive queste giornate pre-natalizie Loredana Lecciso (Instagram)Giornalista pubblicista, radiata dall’ordine a causa delle sue partecipazioni televisive, Loredana Lecciso, ex moglie dell’imprenditore Fabio Cazzato, condivide momenti della sua vita privata con i suoi follower. La sua carriera televisiva L’inizio della sua carriera avviene sull’emittente Canale 8 di proprietà dell‘ex marito e dell’ex suocero, rispettivamente Fabio e Antonio Cazzano. Ha poi partecipato nel 2004 al reality show televisivo La fattoria (dove è stata la prima concorrente eliminata) e, in coppia con la gemella Raffaella, al programma televisivo Domenica In condotto da Mara Venier e a I raccomandati di Carlo ... Leggi su kronic (Di lunedì 14 dicembre 2020) La: da ex giornalista a moglie dine ha fatta di strada. Ecco come vive queste giornate pre-natalizie(Instagram)Giornalista pubblicista, radiata dall’ordine a causa delle sue partecipazioni televisive,, ex moglie dell’imprenditore Fabio Cazzato, condivide momenti della sua vita privata con i suoi follower. La sua carriera televisiva L’inizio della sua carriera avviene sull’emittente Canale 8 di proprietà dell‘ex marito e dell’ex suocero, rispettivamente Fabio e Antonio Cazzano. Ha poi partecipato nel 2004 al reality show televisivo La fattoria (dove è stata la prima concorrente eliminata) e, in coppia con la gemella Raffaella, al programma televisivo Domenica In condotto da Mara Venier e a I raccomandati di Carlo ...

_gaybriele : Emanuela Aureli, Lisa Fusco, Mingo, Loredana Lecciso. Per favore contenete l'invidia. - QuotidianPost : Loredana Lecciso frecciatina a Romina Power? Cosa ha detto - AlessiofFratini : Loredana Lecciso + la figlia Jasmine C’è sempre un duo come unico concorrente, Loredana è un bel personaggio. Jasmi… - zazoomblog : Albano e Romina lo sfogo di Loredana Lecciso: “La famiglia tradizionale non ha prezzo” - #Albano #Romina #sfogo… - zazoomblog : Albano e Romina lo sfogo di Loredana Lecciso: “La famiglia tradizionale non ha prezzo” - #Albano #Romina #sfogo… -