L’India all’avanguardia nell’informatica a favore di scienza e cultura

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’era dei computer in India è iniziata nel 1958, quando il primo computer elettronico digitale indiano HEC-2M è stato installato all’ISI di Kolkata. Questo computer non era solo speciale perché era il del, ma anche perchéera al suo inizio. È stato il secondo Paese in Asia ad adottare la tecnologia informatica dopo il Giappone. Sebbene la tecnologia informatica si stia diffondendo in milioni di abitazioni e uffici a causa dell’arrivo dei personal computer, tutto questo ha contribuito in modo inestimabile a fare delun Paese oltre la via di sviluppo. Ed attualmenteè uno dei centri tecnici di istruzione dell’Asia, con una grande percentuale di accademici e studenti, anche stranieri, interessati a corsi di ingegneria e tecnologia informatici.lascia un segno ...