Il treno è in ritardo? Ecco i diritti dei passeggeri (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il treno in ritardo è un problema di moltissimi passeggeri delle ferrovie. Il treno è un mezzo di trasporto indispensabile, soprattutto per i pendolari che quotidianamente si spostano per lavoro. Molte persone se ne servono, inoltre, per i più svariati motivi personali, come, ad esempio, per andare in vacanza. Secondo Pendolaria - il rapporto pubblicato annualmente da Legambiente - nel nostro paese ogni giorno più di 5 milioni di persone si spostano in treno. Di fronte a questi numeri si può facilmente capire quanti e quali disagi possono causare i ritardi nel trasporto ferroviario. La questione è di una certa importanza non solo in Italia, ma anche all'estero. La materia è quindi regolata da una specifica legge valida in tutta Europa: il Regolamento UE n. 1371/2007 relativo ai diritti ...

