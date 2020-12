Google down: si ferma anche la didattica a distanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) A registrare i problemi il sito 'www.downdetector.it', che monitora quando i server dei principali canali utilizzati smettono di funzionare Migliaia le segnalazioni in pochissimi minuti. I servizi ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 14 dicembre 2020) A registrare i problemi il sito 'www.detector.it', che monitora quando i server dei principali canali utilizzati smettono di funzionare Migliaia le segnalazioni in pochissimi minuti. I servizi ...

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - moryzerotre : RT @teeechblog: I servizi Google sono down in tutto il mondo – TUTTO RISOLTO - hznll28 : RT @awkmen: i miei mental breakdown di solito durano di più di quanto è durato il google down -