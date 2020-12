Come (non) sta cambiando la narrazione del calcio (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Il calcio è pieno di luoghi comuni da sfatare. Ad esempio si dice che una squadra “ha fatto il pieno di benzina” o un “richiamo di preparazione”: non esiste niente di simile, si lavora giorno dopo giorno e si cambiano le strategie in base alle risposte che si ricevono dal singolo giocatore». Le parole sono di un membro dello staff tecnico del Milan e raccontano una parte dell’evoluzione del gioco, ma anche una visione stereotipata e superata del calcio. A Linkiesta racconta quanto è cambiato negli ultimi anni il lavoro di chi fa calcio: è cambiato per giocatori, allenatori e assistenti, è cambiato anche per i dirigenti e gli scout che cercano talenti in giro per il mondo. L’approccio oggi è più analitico: le sensazioni e le intuizioni istintive rimangono, ma vanno suffragate e corroborate dallo studio di dati e informazioni che prima ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Ilè pieno di luoghi comuni da sfatare. Ad esempio si dice che una squadra “ha fatto il pieno di benzina” o un “richiamo di preparazione”: non esiste niente di simile, si lavora giorno dopo giorno e si cambiano le strategie in base alle risposte che si ricevono dal singolo giocatore». Le parole sono di un membro dello staff tecnico del Milan e raccontano una parte dell’evoluzione del gioco, ma anche una visione stereotipata e superata del. A Linkiesta racconta quanto è cambiato negli ultimi anni il lavoro di chi fa: è cambiato per giocatori, allenatori e assistenti, è cambiato anche per i dirigenti e gli scout che cercano talenti in giro per il mondo. L’approccio oggi è più analitico: le sensazioni e le intuizioni istintive rimangono, ma vanno suffragate e corroborate dallo studio di dati e informazioni che prima ...

