Benevento | Italo smorza gli entusiasmi | “Nessuna decisione è stata presa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le notizie si sono rincorse a ritmo frenetico nelle ultime ore, avvalorate dall’aggiornamento delle tabelle “Arrivi” e “Partenze” della stazione Centrale di. Nei box sono infatti presenti anche orari che si riferiscono a un convoglio della compagnia, che ha però inviato una precisazione alla stampa che sa di smentita: “A seguito di notizie di stampa relative a nuovi orari di, teniamo a precisare che l’unico orario ufficiale dei nostri treni è quello che pubblica la compagnia. A seguito della pandemia e delle restrizioni governative dovute ai numerosi contagi, non abbiamo ancora potuto emettere un orario completo per la stagione invernale come gli anni passati, ma lo aggiorniamo periodicamente adeguando la nostra offerta al periodo che stiamo ...