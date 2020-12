Anno 2021: e il Codacons rilancia la moda del calendario con le donne nude (Di lunedì 14 dicembre 2020) La moda è ciclica e a oltre 20 anni di distanza assistiamo al ritorno di un fenomeno che tra gli anni Novanta e l’inizio del nuovo Millennio viaggiava sulla cresta dell’onda nelle edicole italiane. Ora, però, il fenomeno si è spostato anche suo web ed è così che ‘grazie’ al calendario Codacons 2021 c’è il ritorno delle donne nude a scandire ogni singola giornata, settimana e mese del prossimo Anno. Un passo indietro, ancora una volta, con le donne che ora posano davanti alla macchinetta fotografica completamente prive di vestiti, ma con una mascherina tricolore. Insomma, un back to basic anche in tempo di pandemia. LEGGI ANCHE > Fedez cita Mortal Kombat per commentare l’archiviazione della querela del Codacons Il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Laè ciclica e a oltre 20 anni di distanza assistiamo al ritorno di un fenomeno che tra gli anni Novanta e l’inizio del nuovo Millennio viaggiava sulla cresta dell’onda nelle edicole italiane. Ora, però, il fenomeno si è spostato anche suo web ed è così che ‘grazie’ alc’è il ritorno dellea scandire ogni singola giornata, settimana e mese del prossimo. Un passo indietro, ancora una volta, con leche ora posano davanti alla macchinetta fotografica completamente prive di vestiti, ma con una mascherina tricolore. Insomma, un back to basic anche in tempo di pandemia. LEGGI ANCHE > Fedez cita Mortal Kombat per commentare l’archiviazione della querela delIl ...

