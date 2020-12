The Prom, i social contro James Corden: "Ruolo rubato ad un membro della comunità LGBT" (Di domenica 13 dicembre 2020) Leggiamo alcuni dei tweet che contengono le critiche più aspre rivolte contro il modo in cui James Corden ha interpretato un uomo omosessuale in The Prom. Sui social cresce sempre di più il numero di post rivolti contro James Corden e la sua interpretazione di un personaggio gay all'interno del film The Prom, giudicata offensiva e stereotipata. The Prom ha esordito su Netflix questa settimana ed ha calamitato l'interesse di pubblico e critica anche grazie alla presenza nel cast di numerose star internazionali, tra cui Meryl Streep, Nicole Kidman e Kerry Washington. Insieme a loro sullo schermo appare anche James Corden che però ha dovuto fare sin da subito i conti con numerose critiche ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 dicembre 2020) Leggiamo alcuni dei tweet che contengono le critiche più aspre rivolteil modo in cuiha interpretato un uomo omosessuale in The. Suicresce sempre di più il numero di post rivoltie la sua interpretazione di un personaggio gay all'interno del film The, giudicata offensiva e stereotipata. Theha esordito su Netflix questa settimana ed ha calamitato l'interesse di pubblico e critica anche grazie alla presenza nel cast di numerose star internazionali, tra cui Meryl Streep, Nicole Kidman e Kerry Washington. Insieme a loro sullo schermo appare ancheche però ha dovuto fare sin da subito i conti con numerose critiche ...

